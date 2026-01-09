Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Einbruch in Geschäftsräume - Tür mit Brechstange angegangen

Herford (ots)

(hd) In der Nacht von Mittwoch (07.01.2026) auf Donnerstag (08.01.2026) versuchten bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines an der Kiebitzstraße in Herford gelegenen Geschäftes einzudringen. Gegen 01:00 Uhr setzten sie eine Brechstange an einer Nebeneingangstür an. Trotz erheblicher Gewaltanwendung gelang es ihnen jedoch nicht, die baulich mehrfach gesicherte Tür zu öffnen. Schließlich brachen sie den Einbruchversuch ab. Aufgrund vorliegender Videoaufzeichnungen können die Täter wie folgt beschrieben werden: männlich, Jugendliche oder Heranwachsende, u.a. bekleidet mit dunklen Daunenjacken. Die entstandenen Sachschäden werden mit mehreren hundert Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu dieser Straftat oder zur Identität der beiden Täter machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell