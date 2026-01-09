Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Wohnhaus - Täter scheitern zunächst an Haustür

Hiddenhausen (ots)

(hd) Im Zeitraum von Dienstag (06.01.2026) bis Donnerstag (08.01.2026) brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Bünder Straße in Eilshausen ein. Offenbar wollten sie zunächst durch die Hauseingangstür eindringen. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Tür aufzuhebeln. Im Anschluss begaben sich die Täter zur Gebäuderückseite. Dort schlugen sie ein Fenster ein, um das Gebäude betreten und die Wohnräume durchsuchen zu können. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Die entstandenen Sachschäden werden auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Verdächtiges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten unter Tel. 05221 / 888-0 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

