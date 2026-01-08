Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kraftfahrzeug - Unbekannte entwenden Elektronik

Herford (ots)

(jd) Ein Herforder parkte seinen BMW am Montag (05.01.), um 15.00 Uhr am Richard-Sprick-Weg. Nachdem der Mann dann am Dienstagnachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die Beifahrertür und die Kofferraumklappe nicht vollständig geschlossen waren. Nachdem der Herforder dann im Fahrzeuginneren nachsah, bemerkte er, dass dieses vollständig durchwühlt war und dass seine In Ear-Kopfhörer, die einen Wert von rund 280 Euro haben, fehlten. Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich des Richard-Sprick-Wegs etwas Auffälliges beobachtet haben, werden um Hinweise unter 05221/8880 gebeten.

