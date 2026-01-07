Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Seat prallt gegen Baum - Zwei Personen schwer verletzt

Kirchlengern (ots)

(jd) Gegen 15.50 Uhr ereignete sich gestern (06.01.) auf der Herforder Straße ein Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Mann aus Hüllhorst fuhr gemeinsam mit seiner ebenfalls 64-jährigen Beifahrerin in seinem Seat Richtung Löhne. In einer Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er über einen Straßengraben hinweg und prallte frontal gegen einen Baum. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch Ersthelfer betreut. Die beiden Hüllhorster wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

