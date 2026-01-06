Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pkw prallt gegen Baum

Bünde (ots)

(hd) Am Montag (05.01.2026) ereignete sich in Bünde ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch verletzt wurde. Ein 41-Jähriger befuhr gegen 22:15 Uhr mit seinem Skoda die Bäderstraße in Fahrtrichtung Dünner Straße. Auf gerader Strecke verlor er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Schließlich prallte der Pkw gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fahrer mehrere Verletzungen. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Die entstandenen Sachschäden werden mit mindestens 20.000,- Euro beziffert. Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

