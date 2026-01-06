Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: E-Scooter entwendet - Fahrradschloss geknackt

Bünde (ots)

(hd) Eine 29-jährige Frau aus Bünde stellte am Montag (05.01.2026) gegen 14:45 Uhr ihren E-Scooter vor einem an der Straße Wasserbreite in Bünde gelegenen Verbrauchermarkt ab. Sie sicherte das Fahrzeug mit einem Fahrradschloss an einem Fahrradständer. Als sie nach kurzer Zeit, gegen 15:30 Uhr, zum Abstellort zurückkehrte, musste sie feststellen, dass der E-Scooter offenbar entwendet worden war. Das Fahrzeug der Marke Segway war mit dem Versicherungskennzeichen 972JLI ausgestattet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu dieser Straftat oder zum Verbleib des E-Scooters machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell