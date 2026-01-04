PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht - schwarzer Audi flüchtig

Herford (ots)

POL-HF (mmb): Zu einem Verkehrsunfall mit Flucht kam es am Samstag (03.01.2026) gegen 14:50 Uhr in Herford an der Einmündung Salzufler Straße/ Ecke Schützenstraße. Eine 60-jährige Fahrzeugführerin aus Herford hatte hier die Salzufler Straße stadteinwärts befahren. Im Einmündungsbereich kollidierte ihr roter Opel mit einem schwarzen Audi, welcher entgegenkommend von der Salzufler Straße in die Schützenstraße einbog. Bei dem Verkehrsunfall wurden mehrere Fahrzeugteile auf der Fahrbahn verteilt und der Opel im Frontbereich erheblich beschädigt. Am flüchtigen schwarzen Audi sollen sich gem. Zeugenangaben die Schäden auf der rechten Fahrzeugseite befinden. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Direktion Verkehr unter der Rufnummer 05221/888-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

