PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Silvesterbilanz - Kreispolizeibehörde blickt auf die Silvesternacht zurück

Kreis Herford (ots)

(hd) In der Nacht von Mittwoch (31.12.2025) auf Donnerstag (01.01.2026) nahmen Beamtinnen und Beamte der Kreispolizeibehörde Herford 65 Einsätze wahr, die im Zusammenhang mit den Silvesterfeierlichkeiten standen. Achtmal musste die Polizei anlässlich von Körperverletzungsdelikten einschreiten, dreimal aufgrund kleinerer Brände, zweimal wegen der Verwendung illegaler pyrotechnischer Erzeugnisse und einmal wegen einer Beleidigung auf sexueller Grundlage. Im Verlaufe der Nacht mussten zwei Personen in Gewahrsam genommen werden. Größere Zwischenfälle waren nicht zu verzeichnen. Die Kreispolizeibehörde zieht daher eine insgesamt positive Bilanz. Das polizeiliche Einsatzkonzept, das mit einer erkennbaren Steigerung der polizeilichen Präsenz im Wittekindskreis einherging, hat sich bewährt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 07:22

    POL-HF: Versuchter Einbruch in Restaurant - Täter fliehen ohne Diebesgut

    Löhne (ots) - (hd) Am Montag (29.12.2025) beschädigten bislang unbekannte Täter gegen 01:30 Uhr die Eingangstür eines an der Wilhelm-Busch-Straße in Löhne gelegenen Restaurants, um in dieses einzudringen. Im Anschluss durchsuchten sie die Lokalität nach Wertgegenständen. Die Unbekannten flüchteten schließlich allerdings ohne Diebesgut. Möglicherweise wurden ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 07:21

    POL-HF: Einbruch in Wohnhaus - Täter nutzen urlaubsbedingte Abwesenheit

    Herford (ots) - (hd) Bislang unbekannte Täter nutzten die urlaubsbedingte Abwesenheit einer 40-jährigen Herforderin, um in deren Wohnhaus einzubrechen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 21.12.2025 und dem 29.12.2025. Die Unbekannten drangen gewaltsam über eine Nebeneingangstür des an der Ziegelstraße gelegenen Hauses in die Wohnräume ein. Dort durchsuchten sie ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 07:42

    POL-HF: E-Scooter entwendet - Kettenschloss durchtrennt

    Herford (ots) - (hd) Ein 28-jähriger Mann aus Hiddenhausen stellte am Sonntag (28.12.2025) gegen 17:30 Uhr seinen E-Scooter vor einem an der Straße Auf der Freiheit in Herford gelegenen Restaurant ab. Er sicherte das Fahrzeug mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer. Als er gegen 21:00 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, fand er nur noch das durchtrennte Kettenschloss vor. Der E-Scooter war offenbar entwendet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren