Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Silvesterbilanz - Kreispolizeibehörde blickt auf die Silvesternacht zurück

Kreis Herford (ots)

(hd) In der Nacht von Mittwoch (31.12.2025) auf Donnerstag (01.01.2026) nahmen Beamtinnen und Beamte der Kreispolizeibehörde Herford 65 Einsätze wahr, die im Zusammenhang mit den Silvesterfeierlichkeiten standen. Achtmal musste die Polizei anlässlich von Körperverletzungsdelikten einschreiten, dreimal aufgrund kleinerer Brände, zweimal wegen der Verwendung illegaler pyrotechnischer Erzeugnisse und einmal wegen einer Beleidigung auf sexueller Grundlage. Im Verlaufe der Nacht mussten zwei Personen in Gewahrsam genommen werden. Größere Zwischenfälle waren nicht zu verzeichnen. Die Kreispolizeibehörde zieht daher eine insgesamt positive Bilanz. Das polizeiliche Einsatzkonzept, das mit einer erkennbaren Steigerung der polizeilichen Präsenz im Wittekindskreis einherging, hat sich bewährt.

