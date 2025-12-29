PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: E-Scooter entwendet - Kettenschloss durchtrennt

Herford (ots)

(hd) Ein 28-jähriger Mann aus Hiddenhausen stellte am Sonntag (28.12.2025) gegen 17:30 Uhr seinen E-Scooter vor einem an der Straße Auf der Freiheit in Herford gelegenen Restaurant ab. Er sicherte das Fahrzeug mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer. Als er gegen 21:00 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, fand er nur noch das durchtrennte Kettenschloss vor. Der E-Scooter war offenbar entwendet worden. Das Fahrzeug war mit dem Versicherungskennzeichen 782EPD ausgestattet und schwarz lackiert. Auffällig sind rot umrandete Felgen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu dieser Straftat oder zum Verbleib des E-Scooters machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

