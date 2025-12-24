PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HF: Einbruch in Doppelhaushälfte in Herford

Herford (ots)

(sud) In der Zeit vom 22.12.2025, 16:00 Uhr bis zum 24.12.2025, 15:45 Uhr kam es in der Bülowstraße in Herford zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner und gelangten durch ein beschädigtes Fenster in das Hausinnere. Mehrere Räume wurden durchwühlt. Konkrete Informationen zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge unter der Telefonnummer 05221/888-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Leitstelle Herford
Telefon: 05221 888 1222
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

