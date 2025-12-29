PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Überholen - Unfallbeteiligter flüchtet

Enger (ots)

(hd) In der Nacht von Sonntag (28.12.2025) auf Montag (29.12.2025) ereignete sich in Enger ein Verkehrsunfall. Um 01:15 Uhr befuhr ein 73-Jähriger mit seinem Opel Vectra die Spenger Straße in Fahrtrichtung Spenge. Er beabsichtigte, von der Straße nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Hierzu ordnete er sich auf seinem Fahrstreifen äußerst links ein und blinkte. Ein mit seinem Pkw hinter dem Opel befindlicher Fahrzeugführer erkannte diese Situation scheinbar nicht und scherte nach links aus, um zu überholen. Dadurch kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Überholende setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich nach Angaben des Geschädigten um einen VW Golf mit einem amtlichen Kennzeichen aus dem Kreis Herford gehandelt haben. Der an dem Opel entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

