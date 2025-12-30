Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Einbruch in Restaurant - Täter fliehen ohne Diebesgut

Löhne (ots)

(hd) Am Montag (29.12.2025) beschädigten bislang unbekannte Täter gegen 01:30 Uhr die Eingangstür eines an der Wilhelm-Busch-Straße in Löhne gelegenen Restaurants, um in dieses einzudringen. Im Anschluss durchsuchten sie die Lokalität nach Wertgegenständen. Die Unbekannten flüchteten schließlich allerdings ohne Diebesgut. Möglicherweise wurden sie bei der Tatbegehung gestört. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Tatzeugen, die Verdächtiges im Umfeld des Restaurants wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

