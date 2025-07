POL-PDTR: Zeugenaufruf: Verkehrsunfall mit Flucht - Umgefahrenes Verkehrszeichen

Trier (ots) - Am heutigen Dienstag kam es gegen 16:45 Uhr auf dem Kornmarkt in der Trierer Innenstadt zu einem exhibitionistischen Vorfall. Ein 33-jähriger Mann entblößte sich zunächst beim Urinieren in der Nähe des Wasserbandes, an dem sich auch spielende Kinder befanden. In Folge beließ er sein Glied sichtbar außerhalb seiner Hose. Mehrere Zeugen wurden auf ...

