PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Wohnhaus - Täter nutzen urlaubsbedingte Abwesenheit

Herford (ots)

(hd) Bislang unbekannte Täter nutzten die urlaubsbedingte Abwesenheit einer 40-jährigen Herforderin, um in deren Wohnhaus einzubrechen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 21.12.2025 und dem 29.12.2025. Die Unbekannten drangen gewaltsam über eine Nebeneingangstür des an der Ziegelstraße gelegenen Hauses in die Wohnräume ein. Dort durchsuchten sie die Zimmer nach Wertgegenständen. Es wurden u.a. Handtaschen und Schmuck entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges im Umfeld der Ziegelstraße in Herford beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 07:42

    POL-HF: E-Scooter entwendet - Kettenschloss durchtrennt

    Herford (ots) - (hd) Ein 28-jähriger Mann aus Hiddenhausen stellte am Sonntag (28.12.2025) gegen 17:30 Uhr seinen E-Scooter vor einem an der Straße Auf der Freiheit in Herford gelegenen Restaurant ab. Er sicherte das Fahrzeug mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer. Als er gegen 21:00 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, fand er nur noch das durchtrennte Kettenschloss vor. Der E-Scooter war offenbar entwendet ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 07:40

    POL-HF: Verkehrsunfall beim Überholen - Unfallbeteiligter flüchtet

    Enger (ots) - (hd) In der Nacht von Sonntag (28.12.2025) auf Montag (29.12.2025) ereignete sich in Enger ein Verkehrsunfall. Um 01:15 Uhr befuhr ein 73-Jähriger mit seinem Opel Vectra die Spenger Straße in Fahrtrichtung Spenge. Er beabsichtigte, von der Straße nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Hierzu ordnete er sich auf seinem Fahrstreifen äußerst links ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 22:40

    POL-HF: Einbruch in Doppelhaushälfte in Herford

    Herford (ots) - (sud) In der Zeit vom 22.12.2025, 16:00 Uhr bis zum 24.12.2025, 15:45 Uhr kam es in der Bülowstraße in Herford zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner und gelangten durch ein beschädigtes Fenster in das Hausinnere. Mehrere Räume wurden durchwühlt. Konkrete Informationen zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Die Direktion Kriminalität ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren