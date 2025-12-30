Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Wohnhaus - Täter nutzen urlaubsbedingte Abwesenheit

Herford (ots)

(hd) Bislang unbekannte Täter nutzten die urlaubsbedingte Abwesenheit einer 40-jährigen Herforderin, um in deren Wohnhaus einzubrechen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 21.12.2025 und dem 29.12.2025. Die Unbekannten drangen gewaltsam über eine Nebeneingangstür des an der Ziegelstraße gelegenen Hauses in die Wohnräume ein. Dort durchsuchten sie die Zimmer nach Wertgegenständen. Es wurden u.a. Handtaschen und Schmuck entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges im Umfeld der Ziegelstraße in Herford beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

