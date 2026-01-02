PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pkw kommt von der Fahrbahn ab - Unfallbeteiligte unter Alkoholeinfluss

Löhne (ots)

(hd) In der Nacht von Donnerstag (01.01.2026) auf Freitag (02.01.2026) wurde der Polizei gegen 23:00 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug in Löhne gemeldet. Die auffällige Fahrweise deutete darauf hin, dass der Fahrer eines Mazda mit Bochumer Kennzeichen unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Einer Streifenwagenbesatzung kam das Fahrzeug auf der Straße Sudbachtal entgegen. Während der Streifenwagen wendete, beschleunigte der Fahrzeugführer den Mazda deutlich - augenscheinlich in der Absicht einer Kontrolle zu entgehen. Die Polizeibeamten fanden den Pkw wenig später mit laufendem Motor im Graben der Straße Alter Postweg auf. Der Fahrzeugführer befand sich nicht mehr an der Unfallstelle. Etwas abgesetzt standen fünf Personen. Auf Nachfrage stritten diese eine Unfallbeteiligung ab. Ermittlungen ergaben jedoch, dass sich in dieser Gruppe drei Männer befanden, die als Fahrzeugführer in Betracht kamen. Alle standen erkennbar unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Den drei Verdächtigen wurden Blutproben entnommen. Keiner der möglichen Fahrzeugführer verfügt über eine gültige Fahrerlaubnis. Bei einer näheren Überprüfung des verunfallten Mazda stellte sich heraus, dass dieser weder zugelassen, noch versichert war. Die angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zu dem Fahrzeug. Der Pkw wurde sichergestellt, um die Eigentumsverhältnisse und die Fahrereigenschaft feststellen zu können. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen, die Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

