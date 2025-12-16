PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251216.1 Schenefeld: Jägerhochsitz gerät in Brand - Kriminalpolizei ermittelt

Schenefeld (ots)

Gestern Nachmittag geriet in Schenefeld ein Jägerhochsitz in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung aus und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 17.50 Uhr meldeten Zeugen am Montagnachmittag einen brennenden Jägerhochsitz auf einem Feld in der Straße Am Poggenpohl. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Hochsitz in Vollbrand. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und verhinderten eine weitere Ausbreitung. Durch den Brand entstand Sachschaden in einem hohen dreistelligen Bereich.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand schließen die Beamten eine Selbstentzündung aus. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und prüft eine vorsätzliche Brandlegung. Die Ermittler suchen Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Feldes beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 6020 entgegen.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

