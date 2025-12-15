Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251215.2 Itzehoe: Bewaffnete räuberische Erpressung in Pizzeria

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu Montag kam es in Itzehoe zu einer schweren räuberischen Erpressung in einer Pizzeria. Ein bislang unbekannter Täter bedrohte die Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und erbeutete Bargeld. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 01:18 Uhr betrat der Täter kurz vor Ladenschluss eine Pizzeria in der Viktoriastraße. Unter Vorhalt einer Pistole forderte er die anwesenden Mitarbeiter auf, das Bargeld aus der Kasse herauszugeben. Der Täter erlangte dabei eine Bargeldsumme von etwa 500 Euro und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiter des Lokals blieben unverletzt.

Der Täter wird als männlich, schlank und etwa 30 bis 35 Jahre alt beschrieben. Er hatte einen hellen Hauttyp, braune Augen und sprach akzentfrei Deutsch. Bekleidet war er mit einer grauen Jogginghose, einem schwarzen Kapuzenpullover sowie schwarzen Handschuhen. Zudem trug er eine medizinische Maske vor dem Gesicht.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen gelang es der Polizei bislang nicht, den Täter festzustellen.

Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Viktoriastraße gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich unter 04821 6020 zu melden.

Anna Rossol

