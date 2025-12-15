Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251215.1 Süderdeich: Buntmetalldiebe festgenommen

Süderdeich (ots)

Am Sonntagabend kam es in Süderdeich zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls auf dem Gelände eines Umspannwerks. Zwei Tatverdächtige versuchten, Kupferkabel zu entwenden, flüchteten jedoch ohne Beute. Polizeikräfte nahmen die Männer im Rahmen der Fahndung fest.

Gegen 22:20 Uhr drangen die Tatverdächtigen auf das Gelände eines Umspannwerks in der Hauptstraße ein und brachen dort einen Container auf. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten sie, mehrere Kupferkabeltrommeln zu entwenden. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter vom Tatort.

Die Einsatzkräfte leiteten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Dabei kam unter anderem ein Polizeihubschrauber der Bundespolizei zum Einsatz. Im weiteren Verlauf nahmen die Beamten zwei Tatverdächtige fest.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 41-jährigen Deutschen sowie einen 34-jährigen Deutschen aus dem Kreis Nordfriesland. Die Männer unterzogen sich erkennungsdienstlichen Maßnahmen. Zudem veranlassten die Einsatzkräfte Blutproben, da der Verdacht auf den Konsum von Betäubungsmitteln bestand.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten beide Tatverdächtige auf freien Fuß. Die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an.

Anna Rossol

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell