PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251215.1 Süderdeich: Buntmetalldiebe festgenommen

Süderdeich (ots)

Am Sonntagabend kam es in Süderdeich zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls auf dem Gelände eines Umspannwerks. Zwei Tatverdächtige versuchten, Kupferkabel zu entwenden, flüchteten jedoch ohne Beute. Polizeikräfte nahmen die Männer im Rahmen der Fahndung fest.

Gegen 22:20 Uhr drangen die Tatverdächtigen auf das Gelände eines Umspannwerks in der Hauptstraße ein und brachen dort einen Container auf. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten sie, mehrere Kupferkabeltrommeln zu entwenden. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter vom Tatort.

Die Einsatzkräfte leiteten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Dabei kam unter anderem ein Polizeihubschrauber der Bundespolizei zum Einsatz. Im weiteren Verlauf nahmen die Beamten zwei Tatverdächtige fest.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 41-jährigen Deutschen sowie einen 34-jährigen Deutschen aus dem Kreis Nordfriesland. Die Männer unterzogen sich erkennungsdienstlichen Maßnahmen. Zudem veranlassten die Einsatzkräfte Blutproben, da der Verdacht auf den Konsum von Betäubungsmitteln bestand.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten beide Tatverdächtige auf freien Fuß. Die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an.

Anna Rossol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 13.12.2025 – 20:10

    POL-IZ: 251213.1 Nordhastedt: Rechte Weihnachtsveranstaltung mit Gegenprotesten

    Nordhastedt (ots) - Eine dem rechten Spektrum zuzuordnende Weihnachtsveranstaltung hat am heutigen Tag rund 80 Gegendemonstrierende nach Nordhastedt geführt. Polizeikräfte der Polizeidirektion Itzehoe sowie der Bereitschaftspolizei aus Eutin begleiteten die Proteste. Zwei Gegenveranstaltungen mit je circa 40 Teilnehmern fanden zeitgleich im Bereich der Bahnhofstraße ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 10:39

    POL-IZ: 251211.4 Heiligenstedten: Einbruch in Einfamilienhaus

    Heiligenstedten (ots) - Gestern Abend kam es in Heiligenstedten zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Kriminalpolizei Itzehoe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte ein unbekannter Täter am 10.12.2025 im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr ein Fenster eines Hauses in der Blomstraße auf und verschaffte sich dadurch Zutritt zu den Wohnräumen. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren