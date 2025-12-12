Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251212.1 Kellinghusen: Vermisste 73-Jährige tot aufgefunden (Folgemeldung zu 251202.1)

Kellinghusen (ots)

Die seit dem 2. Dezember 2025 vermisste 73-jährige Frau aus Kellinghusen ist heute Nachmittag tot aufgefunden worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt kein Fremdverschulden vor.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere die Bilder des Mannes nicht weiter zu verbreiten.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell