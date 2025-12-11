Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251211.3 Heide: Nächtliche Schmierereien in der Innenstadt: 20-Jähriger gestellt

Heide (ots)

In der Nacht zu Donnerstag beobachtete ein Bundespolizist in seiner Freizeit zwei junge Männer, die in der Heider Innenstadt Schriftzüge auf Laternen und andere Objekte aufbrachten. Einsatzkräfte stellten einen 20-Jährigen wenig später im Nahbereich und leiteten Ermittlungen ein.

Gegen 22.50 Uhr sah der Beamte in der Friedrichstraße, wie der 20-Jährige und ein bislang unbekannter Begleiter Laternen und weitere Objekte mit Stiften beschmierten. Als die beiden offenbar bemerkten, dass jemand sie beobachtete, flüchteten sie aus der Fußgängerzone. Der Zeuge folgte ihnen und leitete im Dienst befindliche Kräfte des Polizeireviers Heide telefonisch zu den Flüchtenden.

Die Einsatzkräfte trafen kurz darauf auf den 20-jährigen Deutschen und nahmen ihn vorläufig fest. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam er auf freien Fuß. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Björn Gustke

