PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251211.1 Burg (Dithmarschen): Raubüberfall auf Radfahrer - 24-Jähriger verletzt

Burg (ots)

Am Mittwochabend kam es in Burg zu einem Raubdelikt. Ein 24-jähriger Fahrradfahrer erlitt leichte Verletzungen, nachdem ihn ein unbekannter Täter angegriffen hatte. Die Kriminalpolizei Heide sucht Zeugen.

Gegen 22:00 Uhr befuhr der 24-Jährige die Bahnhofstraße aus Richtung Holzmarkt kommend in Richtung der Straße Am Stellwerk. Zwischen einem Supermarkt und der dortigen Grundschule habe der Mann plötzlich einen Schlag gegen den Hinterkopf verspürt und sei zu Boden gestürzt. Als er kurz darauf wieder zu sich kam, war er allein am Ort des Geschehens.

Der Geschädigte setzte seinen Heimweg zunächst fort und verständigte anschließend den Rettungsdienst. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der unbekannte Täter das Portemonnaie des Mannes.

Die Kriminalpolizei Heide ermittelt wegen Raubes und bittet Zeugen, die zur Tat oder zum Täter Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0481 940 zu melden.

Anna Rossol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 11:14

    POL-IZ: 251210.2 Krempe: Fahrer flüchtet vor Kontrolle und landet im Graben

    Krempe (ots) - In der vergangenen Nacht entzog sich ein Autofahrer einer geplanten Polizeikontrolle und setzte seine Fahrt mit stark überhöhter Geschwindigkeit fort. Wenige Minuten später fanden Einsatzkräfte den Wagen im Straßengraben und leiteten Ermittlungen gegen den 27-Jährigen ein. Die Beamten des Itzehoer Polizeireviers fuhren in der Nacht gegen 01:25 Uhr ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 11:12

    POL-IZ: 251210.1 Albersdorf: Unbekannte stehlen Diesel aus zwei LKW

    Albersdorf (ots) - Anfang der Woche stahlen Unbekannte in Albersdorf größere Mengen Diesel aus zwei abgestellten Lastwagen. Die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen Montag, 14.00 Uhr, und Dienstag, 06.40 Uhr, näherten sich Unbekannte zwei Lastwagen, die auf einem Parkplatz im Weg zur Badeanstalt standen. Nach aktuellem Stand hebelten sie das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren