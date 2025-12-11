Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251211.1 Burg (Dithmarschen): Raubüberfall auf Radfahrer - 24-Jähriger verletzt

Burg (ots)

Am Mittwochabend kam es in Burg zu einem Raubdelikt. Ein 24-jähriger Fahrradfahrer erlitt leichte Verletzungen, nachdem ihn ein unbekannter Täter angegriffen hatte. Die Kriminalpolizei Heide sucht Zeugen.

Gegen 22:00 Uhr befuhr der 24-Jährige die Bahnhofstraße aus Richtung Holzmarkt kommend in Richtung der Straße Am Stellwerk. Zwischen einem Supermarkt und der dortigen Grundschule habe der Mann plötzlich einen Schlag gegen den Hinterkopf verspürt und sei zu Boden gestürzt. Als er kurz darauf wieder zu sich kam, war er allein am Ort des Geschehens.

Der Geschädigte setzte seinen Heimweg zunächst fort und verständigte anschließend den Rettungsdienst. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der unbekannte Täter das Portemonnaie des Mannes.

Die Kriminalpolizei Heide ermittelt wegen Raubes und bittet Zeugen, die zur Tat oder zum Täter Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0481 940 zu melden.

Anna Rossol

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell