Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251211.4 Heiligenstedten: Einbruch in Einfamilienhaus

Heiligenstedten (ots)

Gestern Abend kam es in Heiligenstedten zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Kriminalpolizei Itzehoe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte ein unbekannter Täter am 10.12.2025 im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr ein Fenster eines Hauses in der Blomstraße auf und verschaffte sich dadurch Zutritt zu den Wohnräumen. Der oder die Täter durchsuchten mehrere Bereiche des Hauses und entwendeten Münzgeld. Der entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Blomstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04821 6020 zu melden.

Anna Rossol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

