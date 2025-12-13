PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251213.1 Nordhastedt: Rechte Weihnachtsveranstaltung mit Gegenprotesten

Nordhastedt (ots)

Eine dem rechten Spektrum zuzuordnende Weihnachtsveranstaltung hat am heutigen Tag rund 80 Gegendemonstrierende nach Nordhastedt geführt. Polizeikräfte der Polizeidirektion Itzehoe sowie der Bereitschaftspolizei aus Eutin begleiteten die Proteste.

Zwei Gegenveranstaltungen mit je circa 40 Teilnehmern fanden zeitgleich im Bereich der Bahnhofstraße und der Hauptstraße statt. Die Versammlungen verliefen friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Gegen 18:00 Uhr waren beide Veranstaltung beendet.

Anna Rossol

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

