Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251215.3 Krempe: Zwei versuchte Raubdelikte innerhalb weniger Stunden

Krempe (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es in Krempe in derselben Straße zu zwei schweren Straftaten. Zunächst scheiterten maskierte Täter bei einem bewaffneten Überfall auf einen Imbiss. Wenige Stunden später drohte ein Jugendlicher zwei Männern mit einem Messer und forderte Geld. In beiden Fällen nahm die Polizei Tatverdächtige vorläufig fest.

Gegen 21:10 Uhr betraten zwei maskierte Personen einen Imbiss in der Breiten Straße. Eine männliche Person bedrohte den Verkäufer mit einer Pistole und forderte Geld. Zwischen dem Täter und dem Verkäufer entwickelte sich ein Gerangel, in dessen Verlauf der Verkäufer die Pistole an sich brachte. Die zweite Täterin setzte daraufhin Reizgas gegen den Verkäufer ein. Beide Täter flüchteten anschließend ohne Stehlgut aus dem Imbiss. Die Pistole blieb im Laden zurück und die Polizei stellte sie sicher. Der Geschädigte blieb unverletzt.

Mehrere Streifenwagen leiteten unmittelbar eine Nahbereichsfahndung ein. Einsatzkräfte trafen dabei vier Personen im Alter von 15 bis 19 Jahren an. Keine der Personen stammte aus dem Bereich Krempe. Die Tatverdächtigen machten widersprüchliche und unglaubwürdige Angaben zu ihrem Aufenthalt in der Ortschaft und räumten im weiteren Verlauf teilweise Tatbeteiligungen ein. Die Polizei nahm die vier Personen vorläufig fest und brachte sie für weitere Maßnahmen zum Polizeirevier Itzehoe. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung entließ die Polizei die Tatverdächtigen mangels Haftgründen auf freien Fuß.

Bei einem zweiten Fall sprach ein 16-Jähriger gegen 23:00 Uhr ebenfalls in der Breiten Straße zwei Männer im Alter von 37 und 38 Jahren an. Zunächst fragte er nach Geld und forderte dieses kurz darauf unter der Androhung, die beiden mit einem Messer zu verletzen. Als vier weitere Personen mit einem Auto hinzukamen, wirkte die Situation auf die Geschädigten zunehmend bedrohlich. Zwischen dem Jugendlichen und dem 37-Jährigen kam es zu einem kurzen Gerangel, bei dem sich der 37-Jährige leicht verletzte. Die vier Unbekannten fuhren anschließend wieder davon. Nach bisherigem Ermittlungsstand mischten sie sich nicht in den Sachverhalt ein. Der 16-Jährige flüchtete zu Fuß.

Zwei Polizeibeamte der Polizeistation Horst befanden sich in der Nähe, hörten Hilferufe und nahmen den flüchtenden Jugendlichen kurz darauf vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Tatverdächtige mangels Haftgründen auf freien Fuß.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen stehen beide Taten in keinem Zusammenhang und ereigneten sich unabhängig voneinander. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen. Die Strafverfahren dauern an.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

