PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verfolgungsfahrt mit Sachschäden

Vlotho/ Bad Salzuflen (ots)

POL-HF (mmb): Insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt wurden im Rahmen einer Verfolgungsfahrt, die sich von Vlotho bis nach Bad Salzuflen erstreckte. Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Herford waren am Samstag (03.01.2026) um 14:35 Uhr zu einem Privathaus nach Vlotho gerufen worden. Hier war es am Vortag zu einer häuslichen Gewalt gekommen, in deren Rahmen eine Hausbewohnerin der Wohnung verwiesen und einer medizinischen Behandlung zugeführt wurde. Diese Bewohnerin war nun trotz bestehendem Rückkehrverbot zur Anschrift zurückgekehrt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte entfernte sich die 66-jährige Frau mit einem PKW der Marke Ford, an dem keine Kennzeichen angebracht waren. Auf Anhaltezeichen und Sondersignale der nacheilenden Beamten reagierte sie nicht. Stattdessen überfuhr sie mehrere Lichtsignalanlagen bei Rotlicht und fuhr nach einem Anhaltevorgang dem davorstehenden Funkstreifenwagen auf, um anschießend ihre Fahrt weiter fortzusetzen. Auf der weiteren Flucht touchierte die Flüchtige in Bad Salzuflen auf der Wüstener Straße bei einem Überholvorgang den Opel eines 61-jährigen Fahrers aus Minden. In Höhe einer Tankstelle an der Wasserfuhr konnte das Fahrzeug der Vlothoerin schließlich nach ca. 17km Wegstrecke durch Einsatzfahrzeuge aus Lippe und Herford eingekeilt werden. Da die Fahrerin daraufhin versuchte sich "freizufahren", wurden beide Streifenfahrzeuge und der Ford erheblich beschädigt. Die Fahrmanöver konnten erst beendet werden, nachdem eine Scheibe des Ford eingeschlagen und unmittelbar auf die Fahrerin eingewirkt werden konnte. Die Fahrerin wurde erneut einer medizinischen Betreuung zugeführt und ihr wurde wegen des Verdachts einer Beeinflussung durch Medikamente eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein war einige Wochen zuvor bereits sichergestellt worden. Die Unfallaufnahme erfolgte aufgrund der Beteiligung von Einsatzfahrzeugen der Kreispolizeibehörden Lippe und Herford durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Bielefeld.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 07:56

    POL-HF: Pkw kommt von der Fahrbahn ab - Unfallbeteiligte unter Alkoholeinfluss

    Löhne (ots) - (hd) In der Nacht von Donnerstag (01.01.2026) auf Freitag (02.01.2026) wurde der Polizei gegen 23:00 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug in Löhne gemeldet. Die auffällige Fahrweise deutete darauf hin, dass der Fahrer eines Mazda mit Bochumer Kennzeichen unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Einer Streifenwagenbesatzung kam das Fahrzeug ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 12:34

    POL-HF: Silvesterbilanz - Kreispolizeibehörde blickt auf die Silvesternacht zurück

    Kreis Herford (ots) - (hd) In der Nacht von Mittwoch (31.12.2025) auf Donnerstag (01.01.2026) nahmen Beamtinnen und Beamte der Kreispolizeibehörde Herford 65 Einsätze wahr, die im Zusammenhang mit den Silvesterfeierlichkeiten standen. Achtmal musste die Polizei anlässlich von Körperverletzungsdelikten einschreiten, dreimal aufgrund kleinerer Brände, zweimal wegen ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 07:22

    POL-HF: Versuchter Einbruch in Restaurant - Täter fliehen ohne Diebesgut

    Löhne (ots) - (hd) Am Montag (29.12.2025) beschädigten bislang unbekannte Täter gegen 01:30 Uhr die Eingangstür eines an der Wilhelm-Busch-Straße in Löhne gelegenen Restaurants, um in dieses einzudringen. Im Anschluss durchsuchten sie die Lokalität nach Wertgegenständen. Die Unbekannten flüchteten schließlich allerdings ohne Diebesgut. Möglicherweise wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren