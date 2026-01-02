PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen/Geschädigte zu Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Jena bis Langenorla (ots)

Am 01.01.2026 kam es in der Zeit zwischen 14:45 und 15:15 Uhr auf der B88 von Jena kommend, über Kahla bis nach Langenorla zu mehreren gefährlichen Situationen und auch beinah zu Unfällen. Auslöser dieser war ein 78-jähriger Fahrzeugführer mit seinem weißen VW Golf. Dieser überholte grob verkehrswidrig und geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn, sodass der Gegenverkehr ausweichen und/oder stark bremsen musste. Beamte der PI Saale-Orla konnten Fahrzeug und Fahrer schließlich in Langendembach einer Kontrolle unterziehen. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der durchgeführte Test ergab einen Wert von 0,42 Promille. Wegen den gemeldeten Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer wurde ein Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung gefertigt und eine Blutentnahme bei dem Fahrer durchgeführt. Die Polizei in Schleiz bittet Zeugen, welche durch die Fahrweise des Mannes geschädigt/gefährdet wurden sich unter 03663/4310 zu melden!

