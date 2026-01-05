PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kinder brechen in Geschäftsräume ein - Polizei übergibt Minderjährige an Erziehungsberechtigte

Herford (ots)

(hd) In der Nacht von Samstag (03.01.2025) auf Sonntag (04.01.2025) nahmen aufmerksame Anwohner gegen 05:20 Uhr verdächtige Geräusche an der Bielefelder Straße in Herford wahr und informierten die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung stellte schnell ein eingeschlagenes Schaufenster an einem Ladenlokal fest. Zu diesem Zeitpunkt unbekannte Täter hatten sich offenkundig gewaltsam Zugang zu den Geschäftsräumen eines Paketshops verschafft und diese durchsucht. Aufgrund der Witterungslage konnten die Polizeibeamten Schuheindruckspuren im Schnee verfolgen. An der Borriesstraße und an der Straße Deichkamp konnten sie schließlich zwei flüchtende Tatverdächtige stellen. Im Nahbereich wurde ein Rucksack aufgefunden. Dieser beinhaltete mehrere, offenbar entwendete, Sendungen aus dem Paketshop. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um zwei 13-jährige Herforder. Diese wurden an ihre jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 12:00

    POL-HF: Unfallflucht - schwarzer Audi flüchtig

    Herford (ots) - POL-HF (mmb): Zu einem Verkehrsunfall mit Flucht kam es am Samstag (03.01.2026) gegen 14:50 Uhr in Herford an der Einmündung Salzufler Straße/ Ecke Schützenstraße. Eine 60-jährige Fahrzeugführerin aus Herford hatte hier die Salzufler Straße stadteinwärts befahren. Im Einmündungsbereich kollidierte ihr roter Opel mit einem schwarzen Audi, welcher entgegenkommend von der Salzufler Straße in die ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 09:00

    POL-HF: Verfolgungsfahrt mit Sachschäden

    Vlotho/ Bad Salzuflen (ots) - POL-HF (mmb): Insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt wurden im Rahmen einer Verfolgungsfahrt, die sich von Vlotho bis nach Bad Salzuflen erstreckte. Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Herford waren am Samstag (03.01.2026) um 14:35 Uhr zu einem Privathaus nach Vlotho gerufen worden. Hier war es am Vortag zu einer häuslichen Gewalt gekommen, in deren Rahmen eine Hausbewohnerin der Wohnung ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 07:56

    POL-HF: Pkw kommt von der Fahrbahn ab - Unfallbeteiligte unter Alkoholeinfluss

    Löhne (ots) - (hd) In der Nacht von Donnerstag (01.01.2026) auf Freitag (02.01.2026) wurde der Polizei gegen 23:00 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug in Löhne gemeldet. Die auffällige Fahrweise deutete darauf hin, dass der Fahrer eines Mazda mit Bochumer Kennzeichen unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Einer Streifenwagenbesatzung kam das Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren