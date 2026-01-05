Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kinder brechen in Geschäftsräume ein - Polizei übergibt Minderjährige an Erziehungsberechtigte

Herford (ots)

(hd) In der Nacht von Samstag (03.01.2025) auf Sonntag (04.01.2025) nahmen aufmerksame Anwohner gegen 05:20 Uhr verdächtige Geräusche an der Bielefelder Straße in Herford wahr und informierten die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung stellte schnell ein eingeschlagenes Schaufenster an einem Ladenlokal fest. Zu diesem Zeitpunkt unbekannte Täter hatten sich offenkundig gewaltsam Zugang zu den Geschäftsräumen eines Paketshops verschafft und diese durchsucht. Aufgrund der Witterungslage konnten die Polizeibeamten Schuheindruckspuren im Schnee verfolgen. An der Borriesstraße und an der Straße Deichkamp konnten sie schließlich zwei flüchtende Tatverdächtige stellen. Im Nahbereich wurde ein Rucksack aufgefunden. Dieser beinhaltete mehrere, offenbar entwendete, Sendungen aus dem Paketshop. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um zwei 13-jährige Herforder. Diese wurden an ihre jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben.

