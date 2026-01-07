PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Gasflaschen

Rödinghausen (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Getränkemarktes an der Bruchstraße bemerkte am Dienstagmorgen (06.01.) einen Diebstahl. Bisher unbekannte Tatverdächtige öffneten gewaltsam das Schloss einer Gitterbox, die sich auf dem Gelände des Getränkemarktes befindet. Daraus entwendeten sie sieben Gasflaschen in verschiedenen Größen, die insgesamt einen Wert im mittleren dreistelligen Bereich haben. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 20.20 Uhr und Dienstag, 6.30 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich der Bruchstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

