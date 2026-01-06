Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Geparkter Pkw beschädigt

Bünde (ots)

(hd) Am Montag (05.01.2026) parkte ein 24-Jähriger seinen Pkw der Marke Nissan gegen 09:00 Uhr am Fahrbahnrand der Straße Zum Stellwerk in Bünde. Als er gegen 18:30 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte musste er feststellen, dass dieser in der Zwischenzeit erheblich beschädigt worden war. Der Stoßfänger, der vordere linke Kotflügel und die Motorhaube waren deformiert worden. Offenbar war ein anderes Fahrzeug mit dem geparkten Nissan kollidiert. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen und eine Schadensregulierung einzuleiten. Der entstandene Sachschaden wird mit mindestens 5000,- Euro beziffert. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, unter Tel. 05221 / 888-0 Kontakt mit der Polizei.

