PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 16-Jährigen

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung von 17.12.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6181524 . Der am 17.12.2025 als vermisst gemeldete 16-Jährige konnte wohlbehalten in Ludwigshafen angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daher eingestellt.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 19:22

    POL-PPRP: Brand in einem Mehrfamilienhaus

    Ludwigshafen, Oggersheim (ots) - Aktuell gibt es Einsatzmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr aufgrund eines Brandes in einem Mehrfamilienhauses in Ludwigshafen-Oggersheim. Nach aktuellen Erkenntnissen brannte sowohl der Balkon als auch die dazugehörende Wohnung im Erdgeschoß des Mehrfamilienhauses. Der Brand konnte mittlerweile gelöscht werden. Derzeit sind zwei Personen aufgrund des Einatmens von Rauchgasen verletzt. ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 14:52

    POL-PPRP: Silvester 2025 in der Vorder- und Südpfalz

    Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots) - Auch 2025 ist uns Ihre Sicherheit an Silvester ein wichtiges Anliegen. Die Feierlichkeiten in den vergangenen Jahren verliefen im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz weitestgehend friedlich. Dennoch haben wir uns erneut intensiv auf den Jahreswechsel vorbereitet und sind in der Silvesternacht für Ihre Sicherheit im Einsatz. Unsere Einsatzkräfte werden in der gesamten Vorder- ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 14:35

    POL-PPRP: Versuchter Totschlag - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

    Frankenthal (Pfalz) (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Am 28.12.2025 kam es gegen 15:44 Uhr in der Wohnung eines 70-Jährigen in Frankenthal (Pfalz) zu einer Auseinandersetzung zwischen diesem und einem 47-jährigen Mitbewohner. Im Verlauf der Streitigkeiten griff der 70-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren