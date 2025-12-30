POL-PPRP: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 16-Jährigen
Ludwigshafen (ots)
Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung von 17.12.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6181524 . Der am 17.12.2025 als vermisst gemeldete 16-Jährige konnte wohlbehalten in Ludwigshafen angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daher eingestellt.
Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell