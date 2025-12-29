PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen, Oggersheim (ots)

Aktuell gibt es Einsatzmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr aufgrund eines Brandes in einem Mehrfamilienhauses in Ludwigshafen-Oggersheim. Nach aktuellen Erkenntnissen brannte sowohl der Balkon als auch die dazugehörende Wohnung im Erdgeschoß des Mehrfamilienhauses. Der Brand konnte mittlerweile gelöscht werden. Derzeit sind zwei Personen aufgrund des Einatmens von Rauchgasen verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Rolf Weber
Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

