Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fußgänger erfasst - Löhner leicht verletzt

Löhne (ots)

(jd) Auf einem Tankstellengelände an der Oeynhausener Straße ereignete sich am Mittwoch (07.01.), um 11.50 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Frau aus Löhne beabsichtigte mit ihrem Fahrzeug das Gelände zu verlassen. Dabei erfasste die Frau einen 81-jährigen Löhner, der seinerseits auf dem Weg zu seinem Auto war. Dieser versuchte noch, sich auf der Motorhaube des Autos abzustützen, stürzte jedoch zu Boden. Der Mann wurde durch den Sturz leicht verletzt und durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

