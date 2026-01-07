LPI-NDH: Verkehrsunfall in der Fußgängerzone

Unstrut-Hainich-Kreis (ots) - Gleich zwei Wildunfälle ereigneten sich in den Dienstagabendstunden im Unstrut-Hainich-Kreis. Gegen 17.35 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Pkw die Landstraße 2104 aus Richtung Heyerode in Richtung Oberdorla, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn lief. Der Autofahrer konnte eine Kollision mit dem Wildtier nicht mehr verhindern. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden. Zu einem weiteren Verkehrsunfall mit einem Wildtier ...

mehr