Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verkehrsunfall in der Fußgängerzone
Bad Frankenhausen (ots)
Am Dienstag kam es gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Rittergasse. Der Fahrer eines Lieferfahrzeugs wollte aus der Fußgängerzone herausfahren und musste hierzu einen absenkbaren Poller passieren. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war dieser Poller nicht vollständig abgesenkt und es kam zur Kollision. Am Fahrzeug entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.
