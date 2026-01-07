PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere E-Scooter in Verkehrskontrollen

Leinefelde (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag und Mittwoch führten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld mehrere Verkehrskontrollen in der Ortslage Leinefelde durch.

Zunächst wurde am Dienstagabend ein E-Scooterfahrer in der Ortslage Leinefelde kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Verkehrsteilnehmer wurde in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutprobenentnahme gebracht. Ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Am Mittwochmorgen wurde außerdem in der Käthe-Kollwitz-Straße, gegen 4.50 Uhr, eine Verkehrskontrolle bei einem weiteren Fahrer eines E-Scooters durchgeführt. Der Fahrer war mit seinem E-Scooter ohne einen gültigen Versicherungsschutz unterwegs, als er von den Beamten kontrolliert wurde. Gegen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet sowie die Weiterfahrt mit dem Scooter untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren