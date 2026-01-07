PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto kommt auf Feld zum Stehen

Heringen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 5 Uhr, befuhr ein 38 Jahre alter Autofahrer die Straße Berbisleben aus Richtung Heringen kommend in Richtung Uthleben. Als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte, kam es zur Kollision mit dem Wildtier. Durch die eingeleitete Gefahrenbremsung rutschte der Pkw anschließend auf winterglatter Fahrbahn auf ein angrenzendes Feld, wo das Auto schließlich zum Stehen kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Auto entstand Sachschaden. Das Reh lief nach dem Unfall davon.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

