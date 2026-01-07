Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Auto kommt auf Feld zum Stehen
Heringen (ots)
Am frühen Mittwochmorgen, gegen 5 Uhr, befuhr ein 38 Jahre alter Autofahrer die Straße Berbisleben aus Richtung Heringen kommend in Richtung Uthleben. Als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte, kam es zur Kollision mit dem Wildtier. Durch die eingeleitete Gefahrenbremsung rutschte der Pkw anschließend auf winterglatter Fahrbahn auf ein angrenzendes Feld, wo das Auto schließlich zum Stehen kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Auto entstand Sachschaden. Das Reh lief nach dem Unfall davon.
