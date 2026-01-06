Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe entwenden Stromkabel - Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

Wie am Dienstag bekannt wurde, kam es bei einer Baustelle in der Straße An der Burg zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, den 24. Dezember, und Dienstag, den 6. Januar, widerrechtlich Zutritt zur Baustelle und nahmen dort mehrere Meter Stromkabel an sich. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Durch die Tat entstand ein insgesamter Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer kann Angaben zur Tat oder zu dem oder den Tätern machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0003631

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell