Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Brand in Wohn- und Werkstattgebäude

Hemleben (ots)

Am Montag berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über einen Brand in einem Wohn- und Werkstattgebäude in der Ortslage Hemleben im Kyffhäuserkreis.

LINK zum Bericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6190536

Am Dienstag waren erneut Ermittler der Nordhäuser Kriminalpolizei vor Ort um weitere Ermittlungen zur Klärung der Brandursache zu führen. Demnach wird davon ausgegangen, dass der Brand im Werkstattbereich des Gebäudes ausbrach. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand das Feuer im Bereich einer Arbeitsmaschine. Ein Staftatverdacht liegt nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

