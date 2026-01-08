PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Hiddenhausen (ots)

(jd) Ein Mann aus Hiddenhausen verließ am Mittwochnachmittag (07.01.), gegen 16.30 Uhr sein Haus an der Bünder Straße. Nachdem er gegen 19.45 Uhr zurückkehrte, stellte er einen Einbruch fest. Bisher unbekannte Täter gingen durch den Garten zur Rückseite des Einfamilienhauses. Hier drückten sie heruntergelassene Rollläden eines Küchenfensters nach oben und öffneten das Fenster dann gewaltsam mittels eines Werkzeugs. Auf diesem Wege gelangten sie in das Haus und durchsuchten sogleich - mit Ausnahme des Kellergeschosses - sämtliche Räume. Auf der Suche nach Diebesgut verteilten sie den Inhalt von Schränken und Schubladen in den Räumen. Eine genaue Aufstellung der Wertgegenstände, die die Unbekannten an sich nahmen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei übernommen hat. Zeugen, die am Mittwochnachmittag etwas beobachtet haben oder Angaben zu den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

