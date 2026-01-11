POL-HF: Amtliche Kennzeichen entwendet
Kirchlengern (ots)
(PH) Am 09.01.2026, gegen 22:20 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die amtlichen Kennzeichen eines Fahrzeuges. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit am Finkenbusch in Kirchlengern. Am Fahrzeug waren amtliche Kennzeichen HF-YS23. Vom Tatort flohen zwei männliche Personen. Hinweise möglicher Zeugen, nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221-888-0 entgegen.
