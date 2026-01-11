POL-HF: Amtliche Kennzeichen entwendet

Hiddenhausen (ots) - (hd) Im Zeitraum von Dienstag (06.01.2026) bis Donnerstag (08.01.2026) brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Bünder Straße in Eilshausen ein. Offenbar wollten sie zunächst durch die Hauseingangstür eindringen. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Tür aufzuhebeln. Im Anschluss begaben sich die Täter zur Gebäuderückseite. Dort ...

