Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Pkw am Unfallort zurückgelassen

Herford (ots)

(hd) Am Samstagabend (10.01.2026) meldeten aufmerksame Zeugen gegen 23:00 Uhr einen Verkehrsunfall an der Elverdisser Straße in Herford. Der Fahrer eines VW Polo hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war von seinem Fahrstreifen abgekommen. Er kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Audi Q8. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden. Die Schadenssumme wird auf mindestens 11.000,- Euro geschätzt. Der Fahrer des VW Polo flüchtete nach dem Zusammenstoß zu Fuß in Richtung Umgehungsstraße. Unfallzeugen beschreiben den Fahrzeugführer als männlich, ca. 185 - 195 cm groß und dunkel gekleidet. Die Polizei stellte das Fahrzeug des Unfallverursachers sicher. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Identität des Fahrers machen können, werden gebeten, unter Tel. 05221 / 888-0 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

