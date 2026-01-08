Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nachtrag zum versuchten Tötungsdelikt - Polizei sucht weiterhin nach Zeugin

Osnabrück (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Dienstagabend gegen 22:45 Uhr im Bereich der Ellerstraße zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 48 Jahre alten Mannes.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde der 31 Jahre alte Tatverdächtige am Mittwoch einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und dem Tatablauf dauern weiterhin an.

Darüber hinaus sucht die Polizei nach wie vor, nach einer bislang unbekannten Passantin, die die Tat beobachtet hat und einen meldenden Zeugen auf die Situation aufmerksam gemacht hat.

Diese Person sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter den Telefonnummern 0541 327-2215 oder 0541 327-3103 entgegen.

Ursprungspressemitteilung unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6191450

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell