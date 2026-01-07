POL-OS: Osnabrück:Körperliche Auseinandersetzung an Bushaltestelle-Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes-Polizei bittet um Hinweise-Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Polizeiinspektion Osnabrück

Am Dienstagabend, gegen 22:45 Uhr, kam es auf dem Gehweg an der Ellerstraße im Bereich der dortigen Bushaltestelle "Ellerstraße-Nord" zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 31-jähriger und ein 48-jähriger Mann in eine körperliche Auseinandersetzung. Der 48 Jahre alte Mann lag am Boden und wurde mehrfach durch den 31-Jährigen mit dem beschuhten Fuß gegen den Kopf getreten.

Ein Zeuge alarmierte die Polizei, nachdem er von einer bislang unbekannten Passantin auf den Vorfall aufmerksam gemacht worden war.

Der 48-jährige Mann erlitt durch die Tritte schwere Kopfverletzungen und wurde umgehend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme trat der 31-jährige Tatverdächtige zudem einen eingesetzten Polizeibeamten. Der Beamte erlitt hierbei Verletzungen im Gesichtsbereich.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei führte am Tatort eine umfangreiche Spurensicherung durch.

Die Polizei Osnabrück bittet insbesondere die bislang unbekannte Passantin sowie weitere Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0541 327-3103 zu melden.

