Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gehrde: 31-Jähriger bei Glätteunfall tödlich verletzt

Osnabrück (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam es auf der Badberger Straße (K138) zu einem glättebedingten Verkehrsunfall, den ein 31-Jähriger mit seinem Leben bezahlte. Der Mann aus Diepholz war mit seinem Audi in Richtung Badbergen unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und frontal gegen einen Straßenbaum krachte. Durch die Wucht des Aufpralls wickelte sich der Audi um den Baum, der alleinige Insasse und Fahrer des Wagens wurde schwerst verletzt. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen mehrere Stunden voll gesperrt.

