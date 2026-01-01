Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Einbruch in ein Einfamilienhaus
Gevelsberg (ots)
Am Mittwoch, den 31.12.2025, in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 22:50 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Einfamilienhauses an der Feverstraße auf. Im Haus wurden mehrere Schränke geöffnet und nach Wertgegenständen gesucht. Es wurde gezielt Bargeld und Schmuck entwendet. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.Nr. 02333 91662100 melden.(STO)
