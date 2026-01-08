Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Arbeitsteilig vorgegangen - Diebstahl aus Pkw auf Supermarktparkplatz endet mit Festnahme

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmittag gegen 13:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Osnabrücker Stadtteil Nahne zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen gingen zwei Tatverdächtige arbeitsteilig vor. Während eine Person den Parkplatz beobachtete, entwendete die zweite Person Bargeld aus einem offenbar unverschlossenen Auto. Die Besitzerin hatte ihr Fahrzeug nur für wenige Minuten abgestellt, um Einkäufe zu erledigen. Nach ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass der Innenraum des Pkw durchwühlt worden war und Bargeld aus einer im Fahrzeug zurückgelassenen Geldbörse fehlte. Weitere Gegenstände wurden nicht entwendet. Unabhängig davon waren die beiden Männer zuvor weiteren Personen auf dem Parkplatz durch ihr auffälliges Verhalten aufgefallen. Die Polizei wurde informiert und konnte kurze Zeit später einen der Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen. Der Mann führte das entwendete Bargeld bei sich und wurde vorläufig in Gewahrsam genommen. Die Tat stritt er nicht ab.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 47-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Am Mittwoch wurde er im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens am Amtsgericht Osnabrück einem Richter vorgeführt. Er wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern derzeit an.

Die Polizei rät, Fahrzeuge auch bei kurzen Abwesenheiten stets abzuschließen und keine Wertgegenstände im Innenraum zurückzulassen. Gelegenheitsdiebe nutzen bereits wenige unbeobachtete Momente, um aus unverschlossenen Autos Bargeld oder andere Gegenstände zu entwenden.

