Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Einbruch in Büroräumlichkeiten - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Dienstag, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 14:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in Büroräumlichkeiten in der Südstraße ein.

Im Inneren durchsuchten die Täter sämtliche Räume und Schubladen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden dabei Wertgegenstände entwendet. Die genaue Höhe des Diebesgutes ist derzeit noch unbekannt.

Anschließend verließen die Täter die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Zeugen, die während des Tatzeitraums Beobachtungen gemacht haben oder verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bohmte unter der Telefonnummer 05471-9710 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell