Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Kupferdiebstahl an St. Petrus Kirche - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der vergangenen Woche kam es zu zwei Diebstählen an der St. Petrus Kirche in Quakenbrück. Bislang unbekannte Täter entwendeten in beiden Tatzeiträumen mehrere Kupferfallrohre von dem Kirchengebäude.

Die erste Tat ereignete sich von Samstag 17:00 Uhr bis Montag 12:00 Uhr. Die zweite Tat von Dienstag 16:00 Uhr bis Mittwoch 10:00 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begaben sich die Täter zum Kirchengebäude an denen die Fallrohre montiert waren und entwendeten diese. Anschließend flüchteten sie mit der Beute in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht exakt beziffert werden, wird aber auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Quakenbrück bittet Personen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder auffällige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 05431-907760 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

