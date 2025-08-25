Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbruch am Tage + In Container eingestiegen + Einbrüche in Kitas + Schulfenster beschmiert + Einbrecher in Kita + Drei Verletzte bei Unfall auf A 45+

Giessen (ots)

Karben: Einbruch am Tage

Einbrecher drangen am Sonntag (24.08.2025) zwischen 10:00 Uhr und 13:50 Uhr in ein Wohnhaus "Am Römerkastell" in Okarben ein. Hierbei beschädigten sie zwei Türen. Die Täter ließen Schmuck und Bargeld mitgehen. Zeugen, denen am Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Okarben aufgefallen sind, werden gebeten sich unter Tel.: 06031 6010 mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Karben: In Container eingestiegen

Im Laufe des vergangenen Wochenendes brachen Unbekannte im Fuldaer Weg in Petterweil ein Fenster eines Verkaufscontainers auf und stiegen so in diesen ein. Die Diebe erbeuteten einen Tresor mit Bargeld und Dokumenten. Der Tatzeitraum kann auf Freitag (22.08.2025), 12:00 Uhr bis Montag (25.08.2025), 07:30 Uhr eingegrenzt werden. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

Bad Nauheim: Einbrüche in Kitas

Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Freitag (22.08.2025), 17:00 Uhr bis Sonntag (24.08.2025), 13:40 Uhr Zutritt zu einer Kindertagesstätte in der Bad Nauheimer Rotdornstraße. Im Gebäude versuchten die Täter eine verschlossene Tür aufzubrechen, scheiterten dabei jedoch und zogen ohne Beute wieder ab. Zwischen Freitag, 19:00 Uhr und Montag (25.08.2025), 07:00 Uhr drangen Diebe zudem in die Kita im Lee Boulevard ein. Sie öffneten mehrere verschlossene Schränke und ließen Bargeld mitgehen. In beiden Fällen bittet die Friedberger Polizei Zeugen um Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Reichelsheim: Schulfenster beschmiert

Auf dem Gelände der Grundschule im Ried in der Willy-Nohl-Straße in Reichelsheim beschmierten Unbekannte im Laufe des zurückliegenden Wochenendes mehrere Fenster mit Farbe. Unter anderem schmierten die Täter auch Hakenkreuze auf die Scheiben. Zudem beschmutzten sie den Schulhof. Der Tatzeitraum kann auf Freitag (22.08.2025), 17:00 Uhr bis Montag (25.08.2025), 07:00 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: Einbrecher in Kita

In die Kindertagesstätte in der Butzbacher Bismarckstraße drangen Einbrecher am vergangenen Wochenende ein. Die Täter stiegen in der Zeit von Freitagabend (22.08.2025), 18:30 Uhr bis Montag (25.08.2025), 08:15 Uhr durch ein Fenster in die Kita ein und durchsuchten mehrere Schränke. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen blieben sie ohne Beute. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel.: 06033 70430 an die Polizeistation Butzbach zu wenden.

Ranstadt - A 45: Drei Verletzte bei Unfall auf A 45

Kurz vor 18:00 Uhr wechselte am Freitag (22.08.2025) der 39-jährige Fahrer eines Opel Vivaro, der mit seinem Fahrzeug auf der A 45 aus Richtung Wölfersheim kommend in Fahrtrichtung Florstadt unterwegs war, vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen dort fahrenden Ford Transit aus Großbritannien. Beide Fahrzeuge kamen nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlugen sich und kamen im Grünstreifen auf der Seite zum Liegen. Der Opel-Fahrer aus dem Landkreis Aschaffenburg erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die 59 und 29 Jahre alten Insassen des Ford Transit trugen schwere Verletzungen davon. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 28.000 EUR geschätzt.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell