Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Bad Vilbeler Polizei bietet Fahrradcodierung an

Bad Vilbeler Polizei bietet Fahrradcodierung an

Die Polizei in Bad Vilbel bietet interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit ihre Fahrräder im Hof der Polizeistation im Riedweg 1 codieren zu lassen. Am Freitag, 26.09.2025 findet die kostenlose Aktion in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr statt.

Zur besseren Planung und Koordination ist eine vorherige telefonische Anmeldung beim Bad Vilbeler Schutzmann vor Ort unter 06101/5460-24 zwingend erforderlich. Die Anmeldung kann an Werktagen zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr erfolgen.

Bei der Fahrradcodierung wird durch die Polizisten eine Nummer in den Fahrradrahmen eingraviert. Dieser Code besteht aus der Kreiskennung (FB), einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, die Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Anhand dieser Kennung ist das Fahrrad seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen.

Gestohlene und/oder aufgefundene Fahrräder können so schnell an den Berechtigten zurückgegeben werden.

Zu beachten ist im Vorfeld der Fahrradcodierung:

- Anmeldung ist zwingend erforderlich.

- Bitte erscheinen Sie pünktlich zum Termin.

- Neben dem Fahrrad muss ein Eigentumsnachweis / Rechnung sowie ein gültiges Ausweisdokument vorgezeigt werden.

- E-Bike Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen.

- Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden.

