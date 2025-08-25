PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Bad Vilbeler Polizei bietet Fahrradcodierung an

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Bad Vilbeler Polizei bietet Fahrradcodierung an
  • Bild-Infos
  • Download

Giessen (ots)

Bad Vilbeler Polizei bietet Fahrradcodierung an

Die Polizei in Bad Vilbel bietet interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit ihre Fahrräder im Hof der Polizeistation im Riedweg 1 codieren zu lassen. Am Freitag, 26.09.2025 findet die kostenlose Aktion in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr statt.

Zur besseren Planung und Koordination ist eine vorherige telefonische Anmeldung beim Bad Vilbeler Schutzmann vor Ort unter 06101/5460-24 zwingend erforderlich. Die Anmeldung kann an Werktagen zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr erfolgen.

Bei der Fahrradcodierung wird durch die Polizisten eine Nummer in den Fahrradrahmen eingraviert. Dieser Code besteht aus der Kreiskennung (FB), einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, die Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Anhand dieser Kennung ist das Fahrrad seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen.

Gestohlene und/oder aufgefundene Fahrräder können so schnell an den Berechtigten zurückgegeben werden.

Zu beachten ist im Vorfeld der Fahrradcodierung:

   -	Anmeldung ist zwingend erforderlich.
   -	Bitte erscheinen Sie pünktlich zum Termin.
   -	Neben dem Fahrrad muss ein Eigentumsnachweis / Rechnung sowie 
ein gültiges Ausweisdokument vorgezeigt werden.
   -	E-Bike Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku 
mitzubringen.
   -	Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren