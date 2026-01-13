Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Vier Personen leicht verletzt

Spenge (ots)

(jd) Ein 62-jähriger Mann aus Hövelhof fuhr am Montag (12.11.), um 17.15 Uhr mit seinem Ford auf der Straße "An der Allee" in Richtung Bielefelder Straße. Zeitgleich fuhr ein 53-jähriger Spenger mit seinem Opel in entgegengesetzter Richtung auf der Straße An der Alle. Auf Höhe der Einmündung Am Siek verlor der 62-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Fahrspur des Spengers. Hier kam es zum frontalen Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Fahrer sowie ein 69-jähriger Bielefelder und eine 57-jährige Frau aus Lage, die sich beide in dem Opel befanden, leicht verletzt. Die Lagenserin sowie die beiden Fahrer wurden zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

